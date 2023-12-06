Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:18

Источник: стали известны условия продления аренды Фукса из ЦСКА в «Атлетико Минейро»

Стали известны условия продления аренды Фукса из ЦСКА в «Атлетико Минейро»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Бруно Фукс.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Стали известны условия продления аренды защитника ЦСКА Бруно Фукса в «Атлетико Минейро», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

6 декабря ЦСКА объявил о продлении аренды 24-летнего бразильца до декабря 2024 года.

По информации источника, стоимость аренды составит 400 тысяч долларов. Бразильский клуб должен будет выкупить защитника, если он сыграет 50 процентов матчей. ЦСКА получит 20 процентов от его будущей перепродажи.

Фукс на правах аренды выступает за «Атлетико Минейро» с декабря прошлого года. В текущем сезоне он провел 23 матча за команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://t.me/karpinside/29767
Бруно Фукс
Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Макгрегор может баллотироваться на пост президента Ирландии
Косторная и Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы
Журналист Fox News сообщил о спорах в сенате США на брифинге по помощи Украине
В США признали приезд Путина в Эр-Рияд провалом своих усилий по изоляции России
Дело возбудили за поставку на Казанский вертолетный завод поддельных изделий
Власти увидели риски ухода из РФ «Ашана», Globus и Metro
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гинер — о карьере Акинфеева: «Он всех наших звездных вратарей переплюнул»

Родители Акинфеева — о популярности сына: «Говорим, что мы просто однофамильцы»