0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:00

Источник: защитник «Динамо» является самым высокооплачиваемым футболистом Израиля

Telegram Дзен

Защитник «Динамо» и сборной Израиля Эли Даса прокомментировал свой контракт с московским клубом.

По данным газеты «Едиот Ахронот», трехлетний контракт 30-летнего игрока с «Динамо» превратил его в самого высокооплачиваемого израильского футболиста. За 3 года Даса заработает 15 миллионов шекелей — по нынешнему курсу это 4 миллиона евро, или один миллион 335 тысяч евро в сезон.

«А какая причина у меня сожалеть о переходе? Изначально я был совершенно уверен в правильности перехода в «Динамо». Просто среди людей много завистников. Если бы я подписал контракт на 100 тысяч евро — никого бы это не беспокоило. У нас в стране (Израиле) людям мешает, если кто-либо преуспевает материально. И вообще — я не обязан никому давать отчет по своим решениям», — заявил Даса изданию «Едиот Ахронот».

В текущем сезоне защитник сыграл за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах и отадл одну голевую передачу.

(Эли Швидлер)

Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Балахнин считает Семака лучшим тренером РПЛ

Иванов заявил, что «Урал» с удовольствием оставил бы Помазуна