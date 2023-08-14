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Сегодня, 17:20

Источник: Зайнутдинов подписал 4-летний контракт с «Бешикташем», зарплата — 1,2 миллиона евро

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов подписал контракт с «Бешикташем» до лета 2027 года, сообщает Sport24.

По информации источника, зарплата 25-летнего футболиста в турецкой команде составит около 1,2 миллиона евро за сезон. Игрок сборной Казахстана не будет считаться легионером в чемпионате Турции по новому правилу местной лиги.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. Всего в составе красно-синих он провел 83 матча, в которых отметился 7 голами и 8 результативными передачами.

По итогам прошлого сезона «Бешикташ» занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 78 очков за 36 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-568180-poluzashchitnik-tsska-zaynutdinov-podpisal-4-letniy-kontrakt-s-beshiktashem-zarplata-12mln-yevro
Бактиер Зайнутдинов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК ЦСКА (Москва)
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