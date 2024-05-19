Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:53

«Эдмонтон» выиграл у «Ванкувера», команды ждет 7-й матч

Евгений Козинов
Корреспондент
Эван Бушар бросает по воротам Артурса Шилова в матче «Эдмонтон» — «Ванкувер» (5:1) 19 мая.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Эдмонтон» переиграл «Ванкувер» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:1. Счет в серии стал равный — 3-3.

Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал три голевые передачи. Также Райан Нюджент-Хопкинс и Эван Бушар набрали по 3 (1+2) очка.

Седьмой матч состоится через 2 дня. В финале Западной конференции победитель этой серии сыграет с «Далласом».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Холлоуэй — 3 (Драйзайтль, Бушар), 8:18 — 1:0. Хегландер — 1 (Петтерссон, Гронек), 10:03 — 1:1. Хаймэн — 10 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 27:14 — 2:1. Бушар — 5 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 31:20 — 3:1. Нюджент-Хопкинс — 3 (Макдэвид, Бушар), 43:25 — 4:1. Кейн — 4 (Драйзайтль), 53:04 — 5:1.

Вратари: Скиннер — Шилов.

Штраф: 30 — 28.

Броски: 27 (4+14+9) — 15 (4+5+6).

Наши: — - Задоров (17.11/0/-1), Подколзин (9.16/1/0).

19 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 3-3.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
8
33
Читайте также
Биография Джейка Пола: жизнь и карьера блогера и боксера
Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на победителя боя Фьюри — Усик
СМИ сообщили о запуске дрона с флагом РФ над Рейхстагом в День Победы
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Во Франции указали на взрывной рост российской экономики
Опубликованы кадры с места убийства девушки в Екатеринбурге
Популярное видео
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Колорадо» — «Даллас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Скандал в НХЛ: судьи чуть не украли победу у «Далласа»!
«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча Кубка Стэнли
«Бостон» установил антирекорд плей-офф НХЛ
«Даллас» обыграл «Колорадо» в серии и стал первым финалистом Западной конференции
«Бостон» — «Флорида»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Александр Барков выиграл награду «Селки Трофи»

«Эдмонтон» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ