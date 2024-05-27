Источник: «Зенит» интересуется форвардом «Палмейраса» Рони

«Зенит» заинтересован в покупке нападающего «Палмейраса» Рони, сообщает Palestra News.

По данным источника, клуб рассматривает приобретение 26-летнего игрока в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Рони участвовал в 29 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах, забил пять голов и отдал три голевые передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Трансферная стоимость форварда — 10 миллионов евро.

После 30 туров РПЛ «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда стала чемпионом в шестой раз подряд.