Нападающий «Зенита» Сергеев: «Прям рыбаком не являюсь, процесс люблю»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своем отношении к рыбалке.

— Вы в ролике посвященному десятому чемпионству ловили рыбу на Стрелке Васильевского острова. Вы являетесь рыбаком?

— Прям рыбаком не являюсь, процесс люблю. В отпуске ездил один раз. Сам процесс нравится, природа.

— То есть вы отпуск провели активно?

— Во время отпуска я был дома, был у себя в родном городе. Ездил к родителям на дачу, в Казань на свадьбу к другу.

— Как отдохнули?

— Хорошо, но мало. Жалко. Сейчас будет подготовка к новому сезоне, перерыв маленький, но ничего страшного.

В сезоне-2022/23 28-летний Сергеев сыграл 34 матча за «Зенит», забил 14 голов и отдал шесть передач.