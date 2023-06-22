Нападающий «Зенита» Сергеев: «Прям рыбаком не являюсь, процесс люблю»

Сегодня, 12:57
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своем отношении к рыбалке.
— Вы в ролике посвященному десятому чемпионству ловили рыбу на Стрелке Васильевского острова. Вы являетесь рыбаком?
— Прям рыбаком не являюсь, процесс люблю. В отпуске ездил один раз. Сам процесс нравится, природа.
— То есть вы отпуск провели активно?
— Во время отпуска я был дома, был у себя в родном городе. Ездил к родителям на дачу, в Казань на свадьбу к другу.
— Как отдохнули?
— Хорошо, но мало. Жалко. Сейчас будет подготовка к новому сезоне, перерыв маленький, но ничего страшного.
В сезоне-2022/23 28-летний Сергеев сыграл 34 матча за «Зенит», забил 14 голов и отдал шесть передач.