Иванов считает, что контракт с Бикфалви будет продлен

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что контракт с Эриком Бикфалви будет продлен.

«Как вы сами думаете, куда он от нас уйдет? Он останется, думаю, контракт будет продлен», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Ранее Бикфалви выступал за ряд румынских команд, украинскую «Волынь», китайский «Ляонин Хувин» и «Томь».

В шести матчах нынешнего сезона РПЛ Бикфалви забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета этого года.

«Урал» занимает 10-е место в РПЛ, набрав 25 очков в 19 матчах.