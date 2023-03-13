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Сегодня, 14:35

Иванов считает, что контракт с Бикфалви будет продлен

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что контракт с Эриком Бикфалви будет продлен.

«Как вы сами думаете, куда он от нас уйдет? Он останется, думаю, контракт будет продлен», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Ранее Бикфалви выступал за ряд румынских команд, украинскую «Волынь», китайский «Ляонин Хувин» и «Томь».

В шести матчах нынешнего сезона РПЛ Бикфалви забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета этого года.

«Урал» занимает 10-е место в РПЛ, набрав 25 очков в 19 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-dumayu-kontrakt-s-bikfalvi-budet-prodlen/
Эрик Бикфалви
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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