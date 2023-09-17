Изидор: «Я думаю, что для любого футболиста играть «Зенит» — настоящее счастье»

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал победу команды в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0). В этой встрече футболист забил дебютный гол за сине-бело-голубых.

— Что вы почувствовали, когда узнали, что выйдете в стартовом составе?

— Радость, счастье! Я думаю, что для любого футболиста играть за эту команду — настоящее счастье. Вот и я был просто счастлив — не было никакого давления, я понимал, что должен просто сделать свою работу, — цитирует Изидора пресс-служба «Зенита».

23-летний француз перешел в сентябре из «Локомотива» в питерский клуб на правах аренды.

После 8 туров чемпионата России «Зенит» набрал 17 очков и расположился на 2-м месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко. У «Рубина» 6 очков и 13-я позиция.