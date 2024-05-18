Бобровский затащил «Флориду» в финал. Теперь его ждет битва с Панариным

«Пантерз» выбили «Бостон».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч

«Бостон» — «Флорида» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Заха — 1 (Дебраск, Уотерспун), 19:07 — 1:0. Лунделл — 2 (Верхэге), 32:44 — 1:1. Форслинг — 2 (Лунделл, Ткачак), 58:27 — 1:2.

Вратари: Суэймен — Бобровский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (7+7+9) — 28 (8+12+8).

Наши: — - Куликов (11.06/0/+1), Тарасенко (14.06/2/0).

18 мая. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Счет в серии: 2-4.

Невероятно разными получились начало серии «Флорида» — «Бостон» и ее конец. Серия четко разделилась на две части: три первых матча закончились разгромом (1:5, 6:1 и 6:2 для «Пантерс»), а во второй части все игры завершились победой в одну шайбу.

В сегодняшнем матче «Бостон» захватил инициативу уже в первом периоде. Закончился первый игровой отрезок закономерно: Павел Заха убежал на рандеву с Сергеем Бобровским и очень уверенно переиграл российского кипера.

Удивительно, но этот гол стал первым в плей-офф для 27-летнего форварда. За «Нью-Джерси» в играх на вылет поиграть ему особенно не удавалось, а за «Бостон» он два года подряд отмечался только ассистами. Надо признать, что прорвало чеха в самый важный момент для «Брюинз».

В начале второго периода идентичный момент возник у Пастрняка, но отправить шайбу в ворота Бобровского игрокам «Бостона» сегодня уже было не суждено.

Здорово выглядел и визави россиянина из «Брюинз» — Джереми Свэймен. Однако его ворота также не стали неприкосновенными: после нескольких рикошетов в зоне «Бостона» шайба отскочила на крюк Антон Лунделлу, и финн мощным щелчком восстановил равенство в счете.

Когда Сергею Бобровскому было сложно справляться с бросками, ему на помощь приходили другие «вратари». В конце основного времени капитан «Пантерс» Александр Барков спас свою команду, отбив шайбу, которая летела в пустой угол, своей крагой. После этого форвард сразу ушел в раздевалку, вероятно, получив повреждение.

У Свэймена таких помощников не было. Возможно, поэтому победная шайба влетела именно в его ворота. За полторы минуты до конца основного времени Густав Форслинг принес победу «Флориде», добив шайбу после броска Лунделла.

«Пантеры» второй год подряд дошли до финала Востока, где в этот раз сыграют с «Рейнджерс». «Бобровский против Панарина» — неплохая вывеска, правда?