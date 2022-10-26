Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение «Химок» пригласить священника в команду.

«Россия — многоконфессиональная страна. Нужно смотреть, какое вероисповедание у футболистов «Химок». Все ли там православные? Нужен ли католический священник или мулла? Может, в «Химках» еще есть язычники. Тут можно принести пенек в раздевалку или лопух. В общем и целом тут нужно разбираться», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее «Химки» в своем Telegram-канале опубликовали ответ Собчак и другим блогерам на ситуацию с приглашением священника на домашний стадион.