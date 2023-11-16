Кафанов назвал Селихова и Максименко равноценными вратарями

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о вратарской линии в «Спартаке».

«Говорил про Селихова и Максименко. Оба сыграли достаточно много матчей за «Спартак». Илья вышел на несколько игр, будущее у него есть, но он только в начале своего пути. Он сегодня третий, это объективно. Но это тоже определенная мотивация. Ему дали попробовать сыграть, сейчас ждет шанса. Будет момент, сыграет уже лучше. Максименко прибавил? Он сыграл 100 матчей за «Спартак». И был момент, когда, видимо, наелся. Сейчас отдохнул, посидел, в голове все устаканилось. Сейчас он выходит с тем опытом, который есть. Это более опытный, умудренный вратарь», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Селихов принял участие в пяти матчах и пропустил пять мячей, отыграв три встречи на ноль.

25-летний Максименко в нынешнем сезоне провел за московский клуб 14 матчей, пропустил 15 мячей и три раза отстоял на ноль.