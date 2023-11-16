Михаил Кержаков рассказал, чего ждет от товарищеского матча «Зенита» с «Нефтчи»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, чего ждет от предстоящего товарищеского матча с «Нефтчи».

— Это будет вторая встреча 10-кратного чемпиона России против 9-кратного чемпиона Азербайджана. Первая завершилась со счетом 3:1 в вашу пользу, какой вам запомнилась та игра?

— Не помню, я на трибуне сидел тогда. Как мне показалось, «Нефтчи» на тот момент, наверное, немножко физически просел во втором тайме, со стороны так смотрелось. У бакинцев тоже был подготовительный период к сезону, и, кажется, физические кондиции были немного не на самом высоком уровне. Но это нормально. А по каким-то тактическим моментам я ничего не могу сказать, потому что не помню, если честно.

—Доброй традицией в этом сезоне становятся товарищеские матчи для «Зенита» в паузы на игры сборных. Как вам такие истории? И второй раз подряд матч на выезде, но в Казахстан на игру с «Кайратом» вы не летали, и для вас это будет первое путешествие в этом сезоне.

— Мне кажется, это неплохая история, потому что, во-первых, это какой-то международный опыт, хоть игры и товарищеские. Плюс, мы можем немножко сменить обстановку на фоне отсутствия еврокубков, и ребята, которые получают меньше игрового времени, могут получить практику.

— Как вам, человеку опытному, эта практика, когда атака начинается от самих ворот, с розыгрышами через вратаря? Мы начинаем к этому привыкать, но вам это все нужно? Мы видим, что часто это чревато ошибками и голами. Как вы к этому относитесь?

— Я отношусь к этому как к некой трансформации футбола. Все-таки время идет, футбол не стоит на месте. А команды, которые лидируют в своих чемпионатах, пытаются контролировать мяч как можно больше, выходить через средние и короткие передачи — это такая новая тенденция. Естественно, определенный риск в этом есть. Мы видим, что и команды, и вратари, которые задействованы в таких розыгрышах, допускают больше ошибок. Конечно, это с возрастом — чем ты старше, естественно, тем сложнее тебе подстроиться. Но все равно мы стараемся это делать. Что касается сборной, там немножко другие требования. Но все равно такая общая тенденция идет. Нам приходится подстраиваться. Это часть работы. Это, как мне кажется, выглядит более зрелищно и красиво, но рискованно.

— Бывали ли вы в Баку? И поскольку матч товарищеский, рассчитываете ли вы посмотреть что-нибудь не только из окна автобуса?

— Ни разу не был в Баку, хотя, когда играл в Махачкале, была возможность поехать туда на машине, но я ей не воспользовался. К счастью или к сожалению, не знаю. По поводу туризма — если будет время, естественно, может быть посетим что-нибудь, прогуляемся по городу. Думаю, много времени у нас не будет.

«Зенит» проведет товарищеский матч против «Нефтчи» в субботу, 18 ноября в Баку. Начало игры — в 20.00 (мск).