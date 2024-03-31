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Сегодня, 12:05

Кафанов оценил эпизоды с результативными ошибками Лещука и Адамова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал результативные ошибки голкипера «Динамо» Игоря Лещука и вратаря «Зенита» Дениса Адамова в 22-м туре РПЛ.

Оба голкипера ошиблись при передачах. Лещук отдал неточный пас в матче «Динамо» с «Ростовом» (1:4), а Адамов не сумел отдать точную передачу в игре «Зенита» против «Крыльев Советов» (1:1).

«Эти две ошибки хоть и были совершены после передач ногами, но все же разные. Лещук начинал атаку коротким пасом. Марцел Личка требует от вратарей начинать атаку через защитников и полузащитников. Игорь отдавал пас правильно.

У Адамова другая ситуация. Во-первых, ему дали неудобный пас. И второе – если посмотреть, куда он выбил, то можно увидеть, что там не было футболистов «Зенита», а были три игрока «Крыльев». То есть у него не получилось сделать длинную передачу. Это технический брак», – цитирует Кафанова «РБ Спорт».

 

Источник: «РБ Спорт»
Денис Адамов
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Виталий Кафанов
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