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Сегодня, 11:48

Дьяков — об Угальде: «Наконец-то супертрансфер был на замене. Один или два гола забьет — уже хорошо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков оценил игру форварда красно-белых Манфреда Угальде.

21-летний костариканец со скамейки вышел на поле во втором тайме матча против «Урала» (0:0).

«Наконец-то супертрансфер Угальде был на замене. Очевидно, что он не стоит тех денег, которые за него заплатили. Дай бог, он один или два гола забьет — уже хорошо», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

Угальде в зимнее трансферное окно перешел в «Спартак» из «Твенте». Сумма трансфера составила около 13 миллионов евро. Нападающий провел три матча за красно-белых, не отличившись результативными действиями.

Источник: «РБ Спорт»
Виталий Дьяков
Манфред Угальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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