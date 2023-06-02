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«Решили физически устранить». Как агент Сарсания предотвратил заказное убийство

Юрий Голышак
Обозреватель
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Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала в интервью «СЭ», как ее брат предотвратил убийство человека, связанного с футболом.

— Был случай. Не знаю, что сделал один наш футбольный человек, но его приговорили. Решили физически устранить. Костя случайно узнал.

— Ого.

— Брат в полном ужасе набирает одному из могущественных товарищей с той стороны. Напросился на встречу. Тот непреклонен: «Константин, я обратных шагов не делаю. Если принял решение, значит, оно будет выполнено. Задний ход невозможен...»

— А дальше?

— Костя его уговаривал два или три часа. В бассейне с ним плавал. В сауне парился. Все время выводил разговор на эту тему. Настолько вымотал человека, что тот выдохнул: «Как ты мне надоел! Пусть будет по-твоему, хотя это не в моих правилах. Только из уважения к тебе! Просто передай ему, чтоб я ни разу в жизни с ним не пересекся...»

— Человек жив до сих пор?

— Жив-здоров. Был Косте очень благодарен. Я всего этого не знала. Да и многого не знала, как выяснилось. Скольким людям помогал. Но все истории, которые выплыли, полностью укладывались в мое представление о брате...

— Вам тоже помогал?

— Когда это требовалось, да. Даже с этой квартирой. Не хватало половины стоимости. Говорит: «Да я тебе дам в долг сколько надо. Будешь отдавать потихонечку». Ну, купили. Потом у меня развод, и слышу от брата: «Тань, даже не думай. Не надо мне ничего отдавать...»

Константин Сарсания. «На похоронах Кости Бердыев не плакал — рыдал». Пронзительное интервью сестры агента Сарсании

Константин Сарсания скончался 7 октября 2017 года на 50-м году жизни.

Константин Сарсания
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