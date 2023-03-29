Каманцев объяснил возвращение Мешкова и Безбородова к работе в РПЛ

Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» объяснил возвращение судей Виталия Мешкова и Владислава Безбородова к работе в РПЛ.

— В ближайшее время нас ожидают сразу 12 матчей и с учетом сложной логистики это создает для нас некоторые сложности. 4 матча кубка станут решающими в борьбе за выход в полуфиналы путей РПЛ и регионов, поэтому на судей будет очень большая ответственность. Также в чемпионате наступают решающие игры в борьбе за сохранение места в РПЛ. Большое количество матчей в короткий промежуток времени заставляет нас использовать большое число арбитров, при этом мы не можем рассчитывать в поле на Сергея Карасева, который немного приболел. Поэтому возвращается Виталий Мешков и Владислав Безбородов. Молодые арбитры, которые показали неплохой уровень работы, например Рафаэль Шафеев, также получили назначения.

— Почему в поле не работает Владимир Москалев?

— Посчитали, что нужно постепенно возвращать его в сезон. У него была долгая пауза и в первом матче после возвращения он допустил несколько ошибок, которые, слава богу, были исправлены ВАР.