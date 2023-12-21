Каманцев рассказал, как будет работать система определений офсайдных линий в РПЛ весной

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал «СЭ», как будет реализована система офсайдных линий в РПЛ после возобновления сезона.

— Можно ли ожидать, что после возобновления РПЛ на всех матчах будут системы офсайдных линий?

— Не могу этого обещать, потому что сейчас как раз уже подписали официальный контракт и началось его исполнение. Китайцы сейчас привезут оборудование, мы доучим операторов, потому что РПЛ рестартует с 8 матчей. Пока гарантировать не могу, потому что у меня пока нет ни графика поставки серверов и прочего. Пока мы это делали на собственном оборудовании РФС, но для проведения большего количества матчей его недостаточно.

— В каком объеме это все будет работать после рестарта?

— Минимум один матч в матчдэй мы будем проводить. Но будем стремится к большему, будем исходить из ситуации с операторами. Задача такая стоит, но до этого два месяца. Могут возникнуть сложности: та же поставка оборудования, может, на границе что-то будет. Не хотелось бы сказать, что стартует, а потом год объяснять, почему нет. По части сроков буду осторожен.

Ранее «СЭ» сообщал, что матчи 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА и «Зенит» — «Пари НН» прошли с применением офсайдных линий. Система была удачно протестирована на обоих стадионах.

Сезон-2022/23 и начало сезона-2023/24 в чемпионате России прошли без использования офсайдных линий для ВАР. До этого технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, соглашение с ней завершилось летом 2022 года.