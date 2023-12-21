Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 08:15

Каманцев рассказал, как будет работать система определений офсайдных линий в РПЛ весной

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал «СЭ», как будет реализована система офсайдных линий в РПЛ после возобновления сезона.

— Можно ли ожидать, что после возобновления РПЛ на всех матчах будут системы офсайдных линий?

— Не могу этого обещать, потому что сейчас как раз уже подписали официальный контракт и началось его исполнение. Китайцы сейчас привезут оборудование, мы доучим операторов, потому что РПЛ рестартует с 8 матчей. Пока гарантировать не могу, потому что у меня пока нет ни графика поставки серверов и прочего. Пока мы это делали на собственном оборудовании РФС, но для проведения большего количества матчей его недостаточно.

— В каком объеме это все будет работать после рестарта?

— Минимум один матч в матчдэй мы будем проводить. Но будем стремится к большему, будем исходить из ситуации с операторами. Задача такая стоит, но до этого два месяца. Могут возникнуть сложности: та же поставка оборудования, может, на границе что-то будет. Не хотелось бы сказать, что стартует, а потом год объяснять, почему нет. По части сроков буду осторожен.

Ранее «СЭ» сообщал, что матчи 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА и «Зенит» — «Пари НН» прошли с применением офсайдных линий. Система была удачно протестирована на обоих стадионах.

Сезон-2022/23 и начало сезона-2023/24 в чемпионате России прошли без использования офсайдных линий для ВАР. До этого технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, соглашение с ней завершилось летом 2022 года.

РПЛ
Павел Каманцев
0
Читайте также
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
В Германии заявили о потере ВСУ до 800 солдат в день
Около 30 детей поезда Тюмень - Адлер пожаловались на температуру
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Тикнизян рассказал, как Акинфеев настраивается на матчи
Источник: «Спартак» предложил 10 миллионов евро за нападающего «Флуминенсе» Кеннеди
Тикнизян — о Баринове: «Для меня Димка — олицетворение бандита из 90-х»
«Спартак» собрал легенд за одним столом: Соболев включил МакSим, Филимонов пересчитывал золото, Абаскаль сказал тост
Источник: «Фламенго» отказался платить «Зениту» 25 миллионов евро за Клаудиньо
«Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» сыграют в Зимнем кубке РПЛ-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Бушманов: «Джикии нужно искать новый клуб»