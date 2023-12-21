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Сегодня, 10:00

Гарре — о матчах с «Динамо» и «Локомотивом»: «Просто потеряли уважение к большим командам»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Баринов и Бенхамин Гарре.
Фото ФК «Крылья Советов»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» высказался о камбэках команды в матчах против «Локомотива» (3:3) и «Динамо» (3:3).

«Мне кажется, что мы просто потеряли страх, уважение к большим командам. Играли в свою игру и не останавливались. В тех двух играх мы по-настоящему показали, на что способны. Конечно, тяжело возвращаться в игру, пропустив две безответных мяча. Однако даже проигрывая, мы стремимся к максимуму. Теперь это останется лишь воспоминанием», — сказал Гарре «СЭ».

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Полностью интервью Бенхамина Гарре читайте на сайте «СЭ»

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Бенхамин Гарре
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