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Сегодня, 19:32

Канчельскис: «Спартак» не борется за золото из-за непонятных тренеров, которых приглашают»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, частая смена тренеров в «Спартаке» не позволяет красно-белым стабильно претендовать на чемпионство в РПЛ.

«Чемпионство «Спартака» в этом сезоне невозможно. Даже если соперники начнут массово ошибаться, сами красно-белые не смогут выиграть 90% матчей весной. Учитывая их отставание, шансов на ошибку у них нет. Почему так происходит из года в год? «Спартак» стабильно не борется за золото из-за непонятных тренеров, которых приглашают. И из-за их частой смены», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В последний раз московский клуб становился чемпионом России в сезоне-2016/2017.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-spartak-ne-boretsya-za-zoloto-iz-za-neponyatny-h-trenerov/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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