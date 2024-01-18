Канчельскис: «Спартак» не борется за золото из-за непонятных тренеров, которых приглашают»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, частая смена тренеров в «Спартаке» не позволяет красно-белым стабильно претендовать на чемпионство в РПЛ.

«Чемпионство «Спартака» в этом сезоне невозможно. Даже если соперники начнут массово ошибаться, сами красно-белые не смогут выиграть 90% матчей весной. Учитывая их отставание, шансов на ошибку у них нет. Почему так происходит из года в год? «Спартак» стабильно не борется за золото из-за непонятных тренеров, которых приглашают. И из-за их частой смены», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В последний раз московский клуб становился чемпионом России в сезоне-2016/2017.