Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:39

Источник: «Вольфсбург» и еще несколько клубов интересуются вингером «Спартака» Бонгондой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда попал в сферу интересов европейских клубов, утверждает AfricaFoot.

По информации источника, приобретение 28-летнего игрока сборной ДР Конго рассматривает немецкий «Вольфсбург». Кроме того, в его услугах заинтересованы неназванные клубы из Италии, Франции, Бельгии и Турции.

Сейчас Бонгонда выступает в составе сборной ДР Конго на Кубке Африки.

Полузащитник перешел в «Спартак» из «Кадиса» прошлым летом. Он провел за красно-белых 22 матча, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
0
Читайте также
Москва примет чемпионат России по прыжкам в фигурном катании
Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке
Обвинение запросило почти пять лет колонии для Стрелкова
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Канчельскис: «Спартак» не борется за золото из-за непонятных тренеров, которых приглашают»

Агент Щенникова сообщил о предложениях по защитнику из РПЛ