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Канчельскис: «Ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективных российских футболистах.

«Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше, чем в Италии и Испании. Какой смысл дергаться и пробовать свои силы в сильных европейских чемпионатах, если здесь все есть? Поэтому ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят. Но тут выбор каждого, что для него важнее: заработать или поиграть в настоящий футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

В текущем сезоне Арсен Захарян провел за «Динамо» 21 матч в чемпионате России, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. На счету Сергея Пиняева 17 игр за «Крылья Советов» и «Локомотив», в которых он отметился 4 мячами и 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-ni-zaharyan-ni-pinyaev-sejchas-iz-rpl-ne-uedut-ih-i-zdes-neploho-kormyat/
Андрей Канчельскис
Арсен Захарян
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