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Сегодня, 15:50

Орлов: «Пусть Левников объяснит, почему «Спартак» и «Ростов» переиграли минуту. Какой мотив?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказал мнение, что «Ростов» смотрелся интереснее «Спартака» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

— Понимаю, недовольство «Ростова» после матча со «Спартаком». По какой причине команды переиграли минуту? Судья Левников как-то это объяснил? Какой мотив? Я ничего подобного не слышал. Ну пусть он расскажет, чем руководствовался, когда не давал финальный свисток. Мне команда Карпина в этой встрече понравилась больше. Она играла в более интересный, современный футбол, дончане старались играть в атаку, не грешили поперечными передачами. На это было приятно смотреть.

У «Спартака» не видно какой-то слаженности, взаимозаменяемости. Никуда не делись проблемы в обороне. И что толку, что москвичи вышли в пять защитников? Грубейшие ошибки! Какая-то несогласованность, да и средняя линия не впечатляет. Нет вратаря, который бы соответствовал амбициям этого клуба. Селихов, на мой взгляд, не уровень. Слабое звено.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — второй с 50 баллами.

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