Агент Дркушича отреагировал на информацию о драке игрока с Цаллаговым

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, опроверг информацию о потасовке его клиента с полузащитником сочинцев Ибрагимом Цаллаговым.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» заявил, что у игроков случилась потасовка после матча 25-го тура с «Торпедо» (3:1). По информации журналиста, Цаллагов проведет остаток сезона в дубле сочинцев.

«После игры возникло небольшое недопонимание, но никакой потасовки или драки не было.И я не думаю, что Цаллагов переведен в дубль из-за ситуации с Ваней. Это просто решение клуба, но судить не мне. Да, после матча все были на нервах, состоялся разговор и все. Ничего больше. Это абсолютно нормальная ситуация, когда никто не хочет проигрывать. И этот конфликт уладили сразу же в раздевалке, футболисты пожали друг другу руки, между Цаллаговым и Дркушичем нет никаких проблем», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

После 26 туров сочинцы с 34 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда на своем поле сыграет с «Ростовом».