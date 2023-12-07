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7 декабря, 23:23

Канчельскис: «Нынешний «Спартак» лет 10 назад боролся бы за выживание с такой игрой, уровень РПЛ упал»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о качестве футбола в России.

«Футбол в России не развивается. Сейчас об этом не говорят, потому что мы не выступаем в еврокубках, и пропасть между российскими клубами и европейским не так видна. А если вспомнить последние несколько розыгрышей европейских турниров — это слезы. Понятно, что болельщики всегда будут поддерживать свои любимые команды, переживать. Но если говорить именно про качество футбола, то оно стремится вниз. Нынешний «Спартак», например, с такой игрой боролся бы за выживание лет 10 назад. Уровень РПЛ серьезно упал», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

На данный момент «Спартак» идет на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 27 очков за 17 туров.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-ny-neshnij-spartak-borolsya-by-za-vy-zhivanie-let-10-nazad-uroven-rpl-upal/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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