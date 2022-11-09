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Каррера: «Моей ошибкой было то, что я дал Рианчо слишком много свободы»

Каррера негативно оценил работу с Рианчо в «Спартаке»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Массимо Каррера и Рауль Рианчо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера негативно оценил опыт работы в своем неполном третьем сезоне во главе красно-белых с испанским ассистентом Раулем Рианчо.

— Перед третьим сезоном вашим ассистентом стал испанец Рауль Рианчо. Игроки рассказывали, что на тренировках вы говорили одно, а он — другое. Что вы думаете о нем?

— Это была моя ошибка. Я дал ему слишком много свободы. Мне нравится это делать для своих ассистентов. Но я не смог удержать Рианчо на своем месте. Мы с ним часто разговаривали, у нас были стычки.

— Вам не кажется странным, что Рианчо пришел в «Спартак» благодаря тем же Трабукки и Гурцкая? Вы вроде как друзья, а они привели тренера, который не ладил с вами.

 — Они познакомили меня с ним в Марбелье. Потом, когда мне пришлось расстаться с Мальфатти и Д'Урбано, мне потребовался кто-то на их места. Те, кого искал в Италии, уже не были доступны, и я вспомнил о разговоре с Рианчо. Тогда он произвел на меня хорошее впечатление. Поэтому я предложил Марко поговорить с Раулем. Никто не навязывал мне его кандидатуру. Я выбрал его сам.

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «Пожму руку Глушакову. Но только он знает, специально ли не забил «Тосно». Интервью Карреры о «Спартаке»

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ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
Рауль Рианчо
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