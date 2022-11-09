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Каррера рассказал, что его тренировки в «Спартаке» по интенсивности были не легче, чем занятия Гасперини в «Аталанте»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, живущий в Бергамо, в интервью «СЭ» поделился мнением о тренировках главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини и заявил, что его тренировки в «Спартаке» не уступали занятиям коллеги по сложности и интенсивности.

— Легенды ходят о тяжелейших тренировках Гасперини...

— Подтверждаю, поскольку несколько раз видел тренировки «Аталанты». В молодости, кстати, я играл вместе с Гасперини в «Пескаре». Бег, тренажерный зал — у Джана Пьеро тяжело всё!

— Прекрасно помню рассказы спартаковцев, что им тоже на первых порах было тяжело адаптироваться к вашим тренировкам.

— Да. Думаю, в современном футболе необходима интенсивность, а для такой игры ты должен быть хорошо подготовленным. То, что ты показываешь на поле, — отражение работы на тренировках. Хорошо работаешь — тогда и в игре все получится. Плохо — не выйдешь на поле. Все просто!

— Были ли ваши тренировки в «Спартаке» легче, чем те, что Гасперини проводит в «Аталанте»?

— Нет. Они на одном уровне сложности. Потому что я вырос как тренер рядом с Антонио Конте, а у него тренировки тоже чрезвычайно интенсивные.

Массимо Каррера. Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»

ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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