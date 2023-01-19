Каррера: «Обидно, что Рассказов сейчас в «Крыльях Советов». По потенциалу он мог играть в «Милане» или «Интере»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре защитника Николая Рассказова. Итальянец считает, что по потенциалу футболист мог бы выступать в топ-клубах серии А.
«Когда я был в «Спартаке», Николай Рассказов был одним из самых перспективных крайних защитников РПЛ. Он тогда мог заиграть в Европе. Где бы он закрепился в серии А? Например, в «Милане» или «Интере». Потенциал позволял.
Потом с Рассказовым что-то случилось, и он выбыл из основы «Спартака». Обидно, что сейчас футболист в «Крыльях Советов», но этот игрок принесет пользу команде», — цитирует Карреру Sport24.
25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.
«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 17 туров.
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