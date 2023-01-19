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Каррера: «Обидно, что Рассказов сейчас в «Крыльях Советов». По потенциалу он мог играть в «Милане» или «Интере»

Каррера считает, что Рассказов мог бы играть в «Милане» или «Интере»
Виктория Кравченко
Николай Рассказов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре защитника Николая Рассказова. Итальянец считает, что по потенциалу футболист мог бы выступать в топ-клубах серии А.

«Когда я был в «Спартаке», Николай Рассказов был одним из самых перспективных крайних защитников РПЛ. Он тогда мог заиграть в Европе. Где бы он закрепился в серии А? Например, в «Милане» или «Интере». Потенциал позволял.

Потом с Рассказовым что-то случилось, и он выбыл из основы «Спартака». Обидно, что сейчас футболист в «Крыльях Советов», но этот игрок принесет пользу команде», — цитирует Карреру Sport24.

25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 17 туров.

 

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ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Николай Рассказов
ФК Интер (Интернационале)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Милан
Массимо Каррера
1
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