Каррера сравнил эмоции после золота «Спартака» и выигрыша в составе «Ювентуса» Лиги чемпионов и серии А: «Плакал от радости и облегчения»

Сегодня, 18:30
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» вспомнил свои эмоции после выигрыша красно-белыми чемпионата России и сравнил их с тем, что испытывал, взяв в составе «Ювентуса» Лигу чемпионов и серию А.
— Слышал, что за несколько дней до того матча с «Тереком», когда тот же клуб из Грозного обыграл в гостях «Зенит» и обеспечил «Спартаку» чемпионское звание, вы с женой вместе смотрели тот матч и после финального свистка заплакали.
— Да, это правда.
— А в какой момент того сезона поверили, что русский скудетто — реальность? После второй победы в дерби над ЦСКА?
— Как раз после финального свистка в матче «Зенит» — «Терек».
— Всего за день до этого вы были очень злы на команду за то, как она играла дома с «Томью». Даже почти разнесли раздевалку.
— Да, я был так зол, потому что мы разрушали работу целого года. Мне не нравился подход игроков, когда они вышли на поле. Это был худший матч сезона. К счастью, все-таки выиграли, а на следующий день нам помог «Терек».
— После 1:0 с «Томью» вы не пришли на пресс-конференцию, чтобы не показывать наружу свою злость?
— Да.
— Что для вас ценнее — золото со «Спартаком» или победа в Лиге чемпионов или серии А как игрока «Ювентуса»?
— Это разные вещи. Конечно, эмоции игрока очень сильные. Но футболист отвечает за себя, а главный тренер — за всю команду. Победа со «Спартаком» в этом качестве стала для меня первой. Я плакал от радости и облегчения, потому что это был очень сложный год.