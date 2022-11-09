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Каррера сравнил эмоции после золота «Спартака» и выигрыша в составе «Ювентуса» Лиги чемпионов и серии А: «Плакал от радости и облегчения»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» вспомнил свои эмоции после выигрыша красно-белыми чемпионата России и сравнил их с тем, что испытывал, взяв в составе «Ювентуса» Лигу чемпионов и серию А.

— Слышал, что за несколько дней до того матча с «Тереком», когда тот же клуб из Грозного обыграл в гостях «Зенит» и обеспечил «Спартаку» чемпионское звание, вы с женой вместе смотрели тот матч и после финального свистка заплакали.

— Да, это правда.

— А в какой момент того сезона поверили, что русский скудетто — реальность? После второй победы в дерби над ЦСКА?

— Как раз после финального свистка в матче «Зенит» — «Терек».

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «Пожму руку Глушакову. Но только он знает, специально ли не забил «Тосно». Интервью Карреры о «Спартаке»

— Всего за день до этого вы были очень злы на команду за то, как она играла дома с «Томью». Даже почти разнесли раздевалку.

— Да, я был так зол, потому что мы разрушали работу целого года. Мне не нравился подход игроков, когда они вышли на поле. Это был худший матч сезона. К счастью, все-таки выиграли, а на следующий день нам помог «Терек».

— После 1:0 с «Томью» вы не пришли на пресс-конференцию, чтобы не показывать наружу свою злость?

— Да.

— Что для вас ценнее — золото со «Спартаком» или победа в Лиге чемпионов или серии А как игрока «Ювентуса»?

— Это разные вещи. Конечно, эмоции игрока очень сильные. Но футболист отвечает за себя, а главный тренер — за всю команду. Победа со «Спартаком» в этом качестве стала для меня первой. Я плакал от радости и облегчения, потому что это был очень сложный год.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Ювентус
Массимо Каррера
серия А
0
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