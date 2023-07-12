Каряка прокомментировал возможный переход Наингголана в «Спартак»

Бывший игрок сборной России Андрей Каряка высказался о возможном переходе бывшего полузащитника «Интера» Раджи Наингголана в «Спартак».

«Сложно сказать, усилит ли он «Спартак» в своём сегодняшнем состоянии. То, что он классный игрок, не вызывает сомнений, но у него за плечами есть травмы, к тому же последний сезон он провёл во второй итальянской лиге», — приводит слова Каряки «Евро-Футбол.Ру».

10 июля «СЭ» сообщал, что «Спартаку» предложили приобрести Наингголана. 35-летний бельгиец находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был итальянский «СПАЛ», контракт с которым завершился в начале июля.