Карякин заявил, что РФС необходимо принять клубы из Крыма и новых регионов России

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что РФС необходимо принять в свой состав клубы из Крыма, Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

«Я хожу на матчи, но не могу назвать себя футбольным экспертом. Такие политические моменты, как переход в Азию, мне сложно комментировать, но мне бы хотелось, чтобы в футболе были заиграны команды моего родного Крыма и новых освобожденных территорий. А глобальный вопрос о переходе в Азию пусть они сами решают», — цитирует Карякина ТАСС.

УЕФА из-за ситуации на Украине отстранил от участия в своих соревнованиях российские клубы и сборные.