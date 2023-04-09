Карякин заявил, что РФС необходимо принять клубы из Крыма и новых регионов России

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что РФС необходимо принять в свой состав клубы из Крыма, Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР.
«Я хожу на матчи, но не могу назвать себя футбольным экспертом. Такие политические моменты, как переход в Азию, мне сложно комментировать, но мне бы хотелось, чтобы в футболе были заиграны команды моего родного Крыма и новых освобожденных территорий. А глобальный вопрос о переходе в Азию пусть они сами решают», — цитирует Карякина ТАСС.
УЕФА из-за ситуации на Украине отстранил от участия в своих соревнованиях российские клубы и сборные.
С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Большинство жителей этих регионов высказались за вход в состав РФ. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.