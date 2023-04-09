Спиридонов — о дерби «Спартак» — «Динамо»: «Я бы не удивился, если бы нам в конце еще и пенальти поставили»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после матча 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо"(3:3).

«Эмоции двоякие. Конечно, нужно было забирать этот матч. «Динамо» забило нелепейшие голы. Я бы не удивился, если бы нам в конце еще и пенальти поставили. Хотя оно было на усмотрение судей. Стопроцентного пенальти там не было. Наверное, судьи уже боятся. Сколько критики выливается, не первый раз уже. По этой игре и по состоянию команд, могу сказать, что это была закономерная ничья», — сказал Спиридонов «СЭ».

После 22 туров «Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками. «Динамо» занимает 6-е место с 32 очками.