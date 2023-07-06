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Сегодня, 13:52

Кассьерра объяснил свою низкую результативность в «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал об общении с главным тренером команды Сергеем Семаком по поводу своей низкой результативности в прошедшем сезоне.

«Нет, в этих разговорах не было нужды. Если мы и общались, то это всегда было в формате поддержки. Говорили: мол, голы придут, переживать не надо. Мне важно чувствовать веру в меня со стороны тренерского штаба. Я нечасто об этом говорил, но ментально я очень сильный человек, прошедший через многое. Конечно, приехал в «Зенит» с большими амбициями, хотелось быть столь же продуктивным, как в последнем сезоне в «Сочи». К сожалению, не вышло. Но я всегда выкладывался по максимуму на поле, оставлял все силы. Не все получилось, но это только подстегивает в новом сезоне проявить себя еще лучше», — приводит слова Кассьерры RT.

В сезоне-2022/23 Кассьерра провел 26 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1170956-kasserra-futbol-zenit-rezultativnost
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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