Кавазашвили объяснил, почему не считает Семака лучшим тренером сезона в РПЛ

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что не считает наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером РПЛ в текущем сезоне.

«Лучший тренер — это Осинькин. Человек, который в последние два сезона дает прекрасных футболистов, но у него их забирают другие команды. Семак? У него в «Зените» полное финансовое, техническое и прочее обеспечение. Я ценю работу тренера по привлечению к основному составу молодежи из российских футболистов, а не из иностранцев. Легионеры «Зенита» — не воспитанники Семака, а просто приглашенные готовые футболисты. Это не заслуга Семака. Вот поэтому я и назвал бы Игоря Осинькина лучшим тренером», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

«Зенит» в этом сезоне досрочно стал чемпионом России. Петербургская команда с 66 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

«Крылья Советов» располагаются на 12-м месте, набрав 29 очков за 28 туров.