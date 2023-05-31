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Сегодня, 20:50

Кавазашвили отдал бы приз лучшему голкиперу сезона Акинфееву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал список номинантов на приз лучшему вратарю сезона в РПЛ.

«Я бы отдал этот приз Акинфееву. Почему? Потому что с его возрастом и с его опытом он очень много пользы приносит ЦСКА. А если говорить о перспективе, то это Сафонов, но у него еще все впереди. Именно сейчас я бы выбрал Акинфеева», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

37-летний голкипер является рекордсменом чемпионатов России по футболу по количеству сыгранных матчей за один клуб. В составе ЦСКА во всех турнирах он провел 736 игр.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-u-safonova-vse-vperedi-sejchas-ya-by-otdal-priz-luchshemu-golkiperu-sezona-akinfeevu/
Анзор Кавазашвили
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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