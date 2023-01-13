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Сегодня, 13:34

Кавазашвили: «Рассказов найдет себе хороший клуб и там проявит себя»

Мария Гусева
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об отсутствии защитников Николая Рассказова и Михи Мевли на первом сборе красно-белых в Дубае (ОАЭ).

«Рассказов — хороший футболист, воспитанник спартаковского футбола, — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили. — Он мне очень нравится. Коля всегда заряжен на то, чтобы помочь «Спартаку», у него горят глаза всякий раз, когда он выходит на поле. Иногда получается, иногда — нет. Невозможно играть идеально, у всех есть ошибки. Если тренерский штаб решил его не брать, значит, они что-то знают. Думаю, Рассказов найдет себе хороший клуб и там проявит себя. Ему бесспорно нужно играть. Мевля? Думаю, это провальный трансфер. Это было ошибкой. Было видно, что Джикии тяжело играть с ним в паре. Наверное, он тоже покинет «Спартак».

Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Спартака» пройдет в Дубае (ОАЭ) с 13 по 27 января.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.

Источник: РБ Спорт
Анзор Кавазашвили
Миха Мевля
Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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