Кавазашвили: «Рассказов найдет себе хороший клуб и там проявит себя»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об отсутствии защитников Николая Рассказова и Михи Мевли на первом сборе красно-белых в Дубае (ОАЭ).

«Рассказов — хороший футболист, воспитанник спартаковского футбола, — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили. — Он мне очень нравится. Коля всегда заряжен на то, чтобы помочь «Спартаку», у него горят глаза всякий раз, когда он выходит на поле. Иногда получается, иногда — нет. Невозможно играть идеально, у всех есть ошибки. Если тренерский штаб решил его не брать, значит, они что-то знают. Думаю, Рассказов найдет себе хороший клуб и там проявит себя. Ему бесспорно нужно играть. Мевля? Думаю, это провальный трансфер. Это было ошибкой. Было видно, что Джикии тяжело играть с ним в паре. Наверное, он тоже покинет «Спартак».

Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Спартака» пройдет в Дубае (ОАЭ) с 13 по 27 января.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.