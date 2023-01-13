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Сегодня, 13:29

Сенников: «Думаю, Баринов мог бы спокойно в итальянском чемпионате заиграть»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

Ранее агент Баринова Павел Банатин в разговоре с «СЭ» сообщил об о том, что турецкий клуб направил бумагу об интересе к игроку в «Локомотив».

«Жалко, если уйдет, все-таки лидер команды. Но я считаю, что сейчас самое время уходить. Он вырос и, если есть хорошие предложения, то я только за то, чтобы игрок развивался и прогрессировал. Я думаю, что Баринов мог бы спокойно в итальянском чемпионате заиграть. Он по стилю подходит. В «Болонье» Гари Медель уже сто лет играет. Я думаю, что Баринов не хуже, чем Медель», — приводит слова Сенникова «Спорт День за Днем».

Действующее соглашение хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний Баринов провел за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sennikov-schitaet-chto-barinov-sposoben-zaigrat-v-chempionate-italii
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