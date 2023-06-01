Кавазашвили: «Это лично у Смолова надо спрашивать, доволен он или не доволен новым контрактом с «Динамо»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал продление «Динамо» контракта с форвардом Федором Смоловым.

«Это лично у Федора надо спрашивать, доволен он или не доволен этим контрактом. Будет ли он играть в основном составе или не будет, это не ко мне вопрос. Я спартаковец, поэтому комментирую только информацию про спартаковских футболистов. Лучше обратитесь к кому-нибудь еще», — цитирует «Газета.Ru» Кавазашвили.

Соглашение 33-летнего Смолова с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации еще на один сезон.

В сезоне-2022/23 Смолов провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.