Кавазашвили заявил, что из-за отсутствия игровой практики в «Зените» Бакаев потерял себя

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о 26-летнем воспитаннике академии московского клуба Зелимхане Бакаеве, который выступает за «Зенит».

«Когда Бакаев перешел в «Зенит», я обрадовался, потому что в «Спартаке» его мало ставили или постоянно меняли. Он умеет играть, агрессивный, творчески хорошо играет. Я думал, что Зелимхан в команде из Санкт-Петербурга попал в свою стихию, где играют в атакующий футбол, забивают голы, бьют издалека, до конца идут в обводки. Все качества у него есть. К сожалению, в составе питерской команды для него места не нашлось из-за перебора иностранных футболистов. Очень жаль, что из-за отсутствия игровой практики он потерял себя. Если он вернется в «Спартак», я возражать не буду. Но если он не захочет вернуться, будет обижен, то он может найти себе хорошую команду в РПЛ и играть в стартовом составе. Мне очень жаль, что такой талантливый игрок не нашел место в «Зените». В состав красно-белых он может вернуться, только если сам будет обращаться, и руководство решиться пригласить его», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года по истечение контракта со «Спартаком». За петербургскую команду хавбек провел 26 матчей, забил три гола и отметился двумя результативными передачами.

Соглашение Бакаева с «Зенитом» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,7 миллиона евро.