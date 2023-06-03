Казанский поделился мнением о перспективах ЦСКА навязать борьбу «Зениту» в следующем сезоне

Телеведущий Денис Казанский поделился мнением о перспективах ЦСКА навязать борьбу «Зениту» в следующем сезоне.

«ЦСКА — одна из команд, которая навяжет борьбу. Трансферная кампания «Зенита» будет очень любопытной, потому что мы не очень понимаем судьбу бразильцев. От этого будет зависеть, что будет происходить на внутреннем рынке. Вполне возможны тектонические изменения, но, может, все останется как есть. Я думаю, что ЦСКА входит в группу команд, которые будут преследовать «Зенит», но на данный момент у питерцев невероятный запас прочности и уверенности. Гонка, может, и будет, но сейчас не кажется, что будет невероятно интригующей. Всегда есть варианты бороться с «Зенитом», но и у питерцев есть все компоненты, чтобы получить очередной титул и пойти за очередной звездой. У ЦСКА лимитирован состав, им нужен серьезный нападающий, важно избегать травм, а у «Зенита» таких проблем нет. Их игроки скамейки выходят и меняют результат — тот же преобразившийся Сергеев. У «армейцев» набор таких игроков ограничен — оказывают сильное влияние Обляков и Чалов, без них может исчезнуть атака. Пока таблица объективно показывает разницу между командами», — приводит слова Казанского Metaratings.ru.

«Зенит» является чемпионом РПЛ на протяжении пяти последних сезонов. В текущем чемпионате клуб из Санкт-Петербурга досрочно обеспечил себе чемпионство за четыре тура до финиша турнира. ЦСКА перед заключительным туром идет на втором месте, отставая от сине-бело-голубых на 12 очков.