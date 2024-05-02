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Сегодня, 08:45

Овечкин — о завершении карьеры: «Не буду играть, если перестану любить хоккей»

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, когда он планирует завершить игровую карьеру.

«Я всегда говорил, что очень люблю хоккей. Но если я перестану его любить и мне будет некомфортно играть, то я не буду играть», — цитирует Овечкина RMNB.

Российский хоккеист выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Его контракт с командой рассчитан до лета 2026-го.

За карьеру 38-летний Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только канадцу Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

Источник: https://russianmachineneverbreaks.com/2024/04/30/alex-ovechkin-wayne-gretzky-nhl-goals-record-its-possible-healthy/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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