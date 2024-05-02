Овечкин — о завершении карьеры: «Не буду играть, если перестану любить хоккей»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, когда он планирует завершить игровую карьеру.

«Я всегда говорил, что очень люблю хоккей. Но если я перестану его любить и мне будет некомфортно играть, то я не буду играть», — цитирует Овечкина RMNB.

Российский хоккеист выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Его контракт с командой рассчитан до лета 2026-го.

За карьеру 38-летний Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только канадцу Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.