Кечинов: «Абаскаль нервничает и дергается, меня в его поведении и заменах уже ничего не удивляет»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов после поражения в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов (0:4) поделился мнением о выступлении команды.

«На «Крылья Советов» было очень приятно смотреть, молодые ребята с хорошо поставленной игрой отлично оборонялись и показали высокое исполнительское мастерство. Последние два матча «Спартака» вселили надежду, что дела стали налаживаться, но сегодняшняя игра показала, что проблемы с обороной и концентрацией никуда не делись, вратарь не выручает, когда должен. Сегодня еще и впереди мало что получалось.

Видно, что Абаскаль нервничает и дергается, меня в его поведении и заменах уже ничего не удивляет. Сегодня он заменил, казалось бы, неприкасаемого лидера команды — Квинси Промеса. Я считаю, что его пока не надо трогать, нужно дождаться зимней паузы и там дальше принимать решения», — приводит слова Кечинова ТАСС.

Ранее «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем, 11-м туре РПЛ красно-белые сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.