Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:23

Кечинов: «Абаскаль нервничает и дергается, меня в его поведении и заменах уже ничего не удивляет»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов после поражения в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов (0:4) поделился мнением о выступлении команды.

«На «Крылья Советов» было очень приятно смотреть, молодые ребята с хорошо поставленной игрой отлично оборонялись и показали высокое исполнительское мастерство. Последние два матча «Спартака» вселили надежду, что дела стали налаживаться, но сегодняшняя игра показала, что проблемы с обороной и концентрацией никуда не делись, вратарь не выручает, когда должен. Сегодня еще и впереди мало что получалось.

Видно, что Абаскаль нервничает и дергается, меня в его поведении и заменах уже ничего не удивляет. Сегодня он заменил, казалось бы, неприкасаемого лидера команды — Квинси Промеса. Я считаю, что его пока не надо трогать, нужно дождаться зимней паузы и там дальше принимать решения», — приводит слова Кечинова ТАСС.

Ранее «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем, 11-м туре РПЛ красно-белые сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/18887495
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
0
Читайте также
Футболистка «Локомотива» Юкляева потеряла сознание в матче Суперлиги против ЦСКА
ЦСКА дома обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче РПЛ
МИД КНДР заявил о сокрытии США и Западом следов подрыва на «Северных потоках»
В Британии посоветовали Украине активнее призывать на службу молодежь
Newsweek предположил изменение политики Словакии по Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первак: «Крылья Советов» — чемпионы мира, что ли? «Спартак» должен был сопротивляться»