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Сегодня, 00:09

Келвен и Роберт Ренан вызваны в Олимпийскую сборную Бразилии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Олимпийская сборная Бразилии объявила состав на ноябрьский сбор.

Главный тренер команды Рамон Менезес пригласил 23 игроков.

В список вошли два защитника российских клубов: Келвен (ЦСКА) и Роберт Ренан («Зенит»).

Келвен перешел в ЦСКА в сентябре этого года из «Атлетико Паранаэнсе». Он провел за армейцев 11 матчей в текущем сезоне, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Ренан выступает за «Зенит» с января. В текущем сезоне в его активе 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Келвен
Роберт Ренан
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