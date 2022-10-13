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13 октября, 23:15

Кирилл Новиков отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Нижний Новгород»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Кирилл Новиков.
Фото ФК «Нефтехимик»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Нижний Новгород».

«Не знаю, откуда взяли информацию, что я стану главным тренером «Нижнего Новгорода». Из этого клуба со мной никто не связывался», — сказал Новиков «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Это футбол, брат» сообщил, что Новиков сменит в нижегородском клубе Михаила Галактионова, который в свою очередь станет главным тренером «Локомотива».

11 октября сообщалось, что в переговорах «Локомотива» с Галактионовым возникли затруднения.

Предыдущим главным тренером «Локомотива» был Йозеф Циннбауэр. Немец был отправлен в отставку 8 октября. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Нефтехимик
ФК Нижний Новгород
Кирилл Новиков
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