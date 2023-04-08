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Сегодня, 10:26

Экс-тренер «Динамо» Новиков: «Захарян не так ярко проявляет себя»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о хавбеке команды Арсене Захаряне.

«Захарян не так ярко проявляет себя в этом сезоне, но все равно проводит качественные матчи, не опускаясь ниже определенного уровня. Я бы вообще не стал говорить о потере мотивации, наоборот, этой мотивации должно быть в избытке, чтобы доказать всем и прежде всего самому себе, что он может быть интересен грандам европейского футбола», — приводит слова Новикова Metarartings.ru.

В текущем сезоне Захарян сыграл за «Динамо» 28 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-dinamo-novikov-zakharyan-ne-tak-yarko-proyavlyaet-sebya-no-nizhe-opredelennogo-urovnya-ne-opuskaetsya-241602/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Кирилл Новиков
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