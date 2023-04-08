Экс-тренер «Динамо» Новиков: «Захарян не так ярко проявляет себя»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о хавбеке команды Арсене Захаряне.

«Захарян не так ярко проявляет себя в этом сезоне, но все равно проводит качественные матчи, не опускаясь ниже определенного уровня. Я бы вообще не стал говорить о потере мотивации, наоборот, этой мотивации должно быть в избытке, чтобы доказать всем и прежде всего самому себе, что он может быть интересен грандам европейского футбола», — приводит слова Новикова Metarartings.ru.

В текущем сезоне Захарян сыграл за «Динамо» 28 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.