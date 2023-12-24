Клаудиньо поделился мнением о возможном уходе из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба. Сообщалось, что бразилец согласился перейти во «Фламенго», однако команды не договорились между собой о сумме трансфера.

«Я действительно не знаю, какова ситуация, потому что ничего конкретного мне не приходило. Поэтому я даже не разговаривал с клубом. Если поступит предложение, я профессиональный игрок», — сказал Клаудиньо в эфире телеканала TNT Sports.

Он отметил, что готов обсудить с клубом любой вопрос и прийти к общему соглашению.

26-летний футболист выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне на счету игрока 25 матчей за команду во всех турнирах, четыре забитых гола и четыре результативных паса.