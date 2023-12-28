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Сегодня, 15:56

Клаудиньо заявил, что мечтает играть во «Фламенго»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о возможном переходе в бразильский «Фламенго».

«Я думаю, что у любого игрока есть мечта играть за «Фламенго». Если я скажу, что нет, я буду лицемером. Так что да, у меня есть мечта — играть за один из крупнейших клубов бразильского футбола. Даст бог, если однажды я вернусь, пусть это будет хорошо для меня», — приводит слова бразильца журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

Также Клаудиньо поделился впечатлениями от отпуска.

«У меня есть контракт с «Зенитом» до 2027 года. И сегодня я очень спокоен по этому поводу. Я наслаждаюсь отпуском, радуюсь своей семье, своим друзьям. Я даже немного забываю об этом мире, потому что мы целый год слушаем какие-то дела, предложения и это немного утомляет. Поэтому я пользуюсь отпуском чтобы отдохнуть, оставляю дела своим менеджерам. Пока предложений не поступало», — отметил хавбек.

26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне на счету игрока 25 матчей за команду во всех турнирах, 4 гола и 4 результативных передачи.

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
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