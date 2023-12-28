Монарев рассказал о проблемах с алкоголем у Кусова

Бывший украинский футболист ЦСКА Роман Монарев, получивший в 2009 году российское гражданство, рассказал о проблемах с алкоголем у экс-игрока армейцев Алана Кусова.

«Видел ли футболистов, карьере которых загулы мешали? Очень многие из-за этого закончили. А самый яркий пример нарушений — Кусов. Алан безумно талантлив был! Но пил очень много. Ночь не спал, утром приходил на тренировку, вечером — и опять пил, опять ночь без сна», — приводит слова Монарева Sport24.

Кусов выступал за ЦСКА в 2003 году. Всего за московский клуб он провел 14 матчей и отдал 3 результативные передачи.