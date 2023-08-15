Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:27

Клотет рассказал, что его впечатлило московское метро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, чем его впечатлило московское метро.

«До этого я побывал в метро в Лондоне. Тогда оно показалось мне глубоким. Но когда увидел метро в Москве, когда только стали спускаться... Мы с Берто подумали, что едем на другой конец Земли, в Австралию. А еще в самый первый раз мы запутались. Нам нужно было в центр по красной линии, а мы уехали в другой конец. В тот момент мы еще не умели читать по-русски и проехали семь станций. Но кто не терялся в московском метро, ха-ха?! Зато сами станции впечатляют красотой. Много раз их фотографировал и отправлял своему дяде. Он состоял в коммунистической партии и много изучает историю коммунизма. В московском метро ты все еще чувствуешь и видишь эту историю. Особенно поразила станция «Площадь Революции». Она фантастически показывает, как совместно можно прийти к чему-то. Метро в Москве не только красиво, но и безопасно. В родной Барселоне туда лучше не спускаться», — приводит слова Клотета Sport24.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 8-е место в первой лиге.

Источник: https://sport24.ru/football/news-568383-klotet-stantsii-metro-moskvy-vpechatlyayut-svoyey-krasotoy-ya-otpravlyal-foto-svoyemu-dyade-kotoryy-sam-byl-v-kompartii
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мигицко хотел бы увидеть фильм о 40-летии победы «Зенита» в чемпионате СССР

В «Ахмате» допустили увольнение Ташуева: «При тех результатах, которые мы сегодня видим, возможно все»