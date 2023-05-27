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Сегодня, 21:26

Клотет — о будущем «Торпедо»: «У меня большие требования к предстоящим трансферам»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, что московский клуб ждет перезагрузка состава.

«Мы проведем большую работу. У меня большие требования к предстоящим трансферам. Хочу создать боевой коллектив. Я провожу много часов за анализом потенциальных игроков. Хочу подписать тех, кто нам поможет. Этот короткий перерыв позволит нам перезагрузиться и с новыми мыслями войти в следующий сезон», — цитирует Клотета пресс-служба «Торпедо».

13 мая московский клуб проиграл ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишился шансов остаться в РПЛ. «Торпедо» сыграет в следующем сезоне в ФНЛ.

Источник: https://torpedo.ru/
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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