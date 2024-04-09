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9 апреля, 23:45

«РБ Спорт»: защитник «Динамо» Даса входит в сферу интересов клубов из Израиля и ОАЭ

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Фланговый защитник «Динамо» Эли Даса может покинуть московский клуб по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в подписании 31-летнего футболиста заинтересован «Маккаби» из Тель-Авива, готовый предложить ему долгосрочный контракт. При этом на игрока претендует клуб из Дубая. Сам защитник рассчитывает остаться в московской команде.

Даса перешел в «Динамо» осенью 2022 года. Всего за бело-голубых он провел 46 матчей, отличившись 3 результативными передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: «РБ Спорт»
Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
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